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Türk Yıldızları'ndan gökyüzünde koronavirüsle mücadele edenlere destek

Türk millletinin gökyüzündeki milli takımı olan "Türk Yıldızları", yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile mücadele eden tüm kurum ve kuruluş çalışanlarına gökyüzünden destek verdi.

Türk Yıldızları, Kovid-19 ile Türkiye'de mücadele eden çalışanlara destek ve moral vermek için Konya 3. Anajet Üs Komutanlığından havalandı. Uçuş sırada Türk Yıldızları "Türk Yıldızları, ülkemiz bizim için evinde kalıyor. Biz de mesafelerimize dikkat edelim." anonsu yaptı.

Bu anlar, Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesaplarından, "Ülkemiz ve sizler için işinin başında olanlar için sizlerde evinizde kalın." cümleleriyle servis edildi.

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