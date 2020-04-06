Türk Yıldızları'ndan gökyüzünde koronavirüsle mücadele edenlere destek

Türk Yıldızları, Kovid-19 ile Türkiye'de mücadele eden çalışanlara destek ve moral vermek için Konya 3. Anajet Üs Komutanlığından havalandı. Uçuş sırada Türk Yıldızları "Türk Yıldızları, ülkemiz bizim için evinde kalıyor. Biz de mesafelerimize dikkat edelim." anonsu yaptı.

Bu anlar, Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesaplarından, "Ülkemiz ve sizler için işinin başında olanlar için sizlerde evinizde kalın." cümleleriyle servis edildi.