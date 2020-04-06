Maske ile eldivenin neden ve nasıl kullanılmalı? Prof. Dr. Mustafa İlhan açıkladı

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, CNN TÜRK'te Buket Güler'in sunduğu A'dan Z'ye programında maske ve eldiven kullanımının nasıl olması gerektiğini anlattı. İlhan, şunları söyledi:

Kimler neden maske takmalı?

Çok aşırı teknolojik, tıp doktorlarının ve sağlık çalışanlarının kullandığı gibi maskeleri kullanmaya gerek yok. Halkımızın kullanması gereken basit cerrahi maske. Elleriniz yıkayıp lastiklerinden tutarak takmanız, çıkarttıktan sonra da yine ellerinizi yıkamanız gerekiyor. Bu maskeyi 2-4 saat arasında kullanabilirsiniz. 8 saat çalışan bir insanın en az 3 maske değiştirip takmalı. 2-4 saat arası bu maskenin ağız kısmı nemlenmeye başlar. Nemlendikçe geçirgenliği değişir ve başka mikroorganizmaların da üreme şansı olur. Mümkünse burunluk kısmı olan maskeyi tercih edin. Maskeyi ağzınızdan aşağı indirdiğiniz veya çıkarıp bir kenara koydunuz zaman bulaş söz konusu oluyor. Yani işe yaramaz hale ve tıbbi bir atık haline geliyor. Her yerde tıbbi atık kutusu bulamayabiliriz. Bir poşete koyup ağzını bağlayarak çöpe atmalısınız. Kimileri maskeyi katlayıp cebine koyuyor bu olmaz. Kimileri maskeyi alıyor, yıkıyor ve tekrar kullanıyor. Hatta 'Mikrodalgaya koyayım mı?' diye soranlar var. Bunların faydası yok. Maske tek kullanımlıktır.

Eldiven virüsten korur mu?

Eldiven mikroorganizmaları toplamaya müsait bir kişisel koruyucudur. Üzerindeki gözenekler mikroorganizmaları toplar. Topladığı için eldiveni bir kere kullandıktan sonra atmak gerekiyor, tekrar kullanıma uygun bir şey değildir. Yıkanamaz ve dezenfekte edilemez. Atım koşulları yine maskede olduğu gibi bir poşete koyulduktan sonra ağzı bağlı bir şekilde çöpe atılmalıdır. Eldiveni her değiştirme sırasında ve öncesinde ellerin mutlaka yıkanması gerekiyor. Eldiven taktıktan sonra yüzümüze veya başka bir yerimize dokundurmamalıyız. Eldiven takan insanlar kendilerinin korunduklarını düşünüp daha az el yıkama yoluna gidebiliyorlar. Elimizi yıkamanın yerini hiçbir şey tutamaz.