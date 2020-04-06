Olay Video! 20 yaşından küçük genç kızın hüngür hüngür ağladığı şeye bak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getiren genelgeden sonra sosya medyada gençlerin isyanı başladı. Sokağa çıkmayan gençler yaşlılara gösterilen duyarlığı bekliyor. Bir genç kızın TikTok uygulamasından paylaştığı video ise bu duyarlılığı bekleyen genç kızın isyanı vardı.

Vidoda genç kız "Ne oldu yaşlılara duyar kasıyordunuz şaka yapmayın felan üzülüyorlar bizde üzülüyoruz...Ayrıca ben çok üzülüyorum. Dışarı çıkma istiyorum" diyerek hüngür hüngür ağladı. Sosyal medyadan paylaşılan video kısa sürede viral oldu.