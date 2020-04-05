GALATASARAY

Bakan Kasapoğlu’ndan Galatasaray paylaşımlı koronavirüs mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray’ın 2001-2002 sezonunda evinde oynadığı tüm maçları kazandığını hatırlatarak, "Evde kal" mesajı verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, "Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın" başlığıyla paylaştığı videoda, "Galatasaray, 2001-2002 sezonunda evinde oynadığı tüm maçları kazandı. Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın. Evinde kal Türkiye" mesajı verilerek koronavirüs salgınına karşı evde kalmanın önemi vurgulandı.

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