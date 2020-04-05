Koronavirüse yakalanan radyocu Caner Bulut: Emin olun böyle ölmek istemezsiniz

İstanbul’da radyo programcısı ve seslendirme sanatçısı olarak çalışan İzmirli Caner Bulut (37), nasıl korona virüse yakalandığını, evinde çektiği video ile anlattı.

Konuşması sırasında üzerinde battaniye olan ve sık sık öksürdüğü görülen Bulut, virüsü sadece 15 dakika süren alışveriş sırasında kaptığını belirtti.

Caner Bulut, çektiği videoda "Herkesin ağzında şu var; ‘zaten bir gün öleceğiz.’ Emin olun böyle ölmek istemezsiniz." sözleri dikkat çekti.