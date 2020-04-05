SAĞLIK

Evde koronavirüs maskesi nasıl yapılır? İşte en kolay yolları

Artık markette, pazarda, toplu taşıma aracında maske takmak zorunlu. Evde maske nasıl yapılır? Kağıt havlu, şal, kumar ya da diğer malzemelerden koronavirüs maskesi yapmanın değişik değişik yolları var. İşte onlardan bazıları...

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kalabalık ortamlarda, marketlerde, pazarlarda, toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu geldi. maske fiyatları pahalı, parası olana ise aradığında bulmak bazen mümkün olmuyor.

Vatandaş da toplu alanlarda maske kullanımının zorunlu olacağını öğrendikten sonra 'Evde maske nasıl yapılır?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Biz de kağıttan, kağıt havludan tutun da rengarenk bezlere kadar, evde maske yapmanın değişik yollarını sizler için derledik... İşte "evde maske nasıl yapılır?" sorusunun cevapları. Ama en güvenilir maske evde kalmak olduğunu unutmayın!..

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