Ankara'da 6 yaşındaki ikiz kardeşler koronavirüse yakalandı sürpriz doğum günü

Çin'den tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınına yakalanan ikiz kardeşlere yattıkları hastanede sağlık çalışanlar tarafından 6. yaş doğum günleri kutlandı. Ankara Şehir Hastanesi doktorlarından Serhat Akçaalan, Twitter hesabından hastanenin koronavirüs servisinde tedavi altında olan ikiz kardeşlerin doğum günü videosunu paylaştı.

Corona servisindeki ikizlerimizin 6. yaş günü tüm ekibimizle kutladık.Bzi Fedakarca Çalışıyoruz. Sizler #EvdeKal ın. BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ @drfahrettinkoca pic.twitter.com/rxUyK9cGGL — Serhat Akçaalan (@Sakcaalan) April 5, 2020

Serhat Akçaalan, videoyu, "Corona servisindeki ikizlerimizin 6. yaş günü tüm ekibimizle kutladık. Bzi Fedakarca Çalışıyoruz. Sizler #EvdeKal ın. BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ" notuyla paylaşırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Kocayı da etiketledi.