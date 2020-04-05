SAĞLIK

Ankara'da 6 yaşındaki ikiz kardeşler koronavirüse yakalandı sürpriz doğum günü

Ankara Şehir Hastanesi'nde 6 yaşındaki ikiz kardeşlerin koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördükleri ortaya çıktı. Kardeşlere doktorlar doğum günü sürprizi yaptı.

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Çin'den tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınına yakalanan ikiz kardeşlere yattıkları hastanede sağlık çalışanlar tarafından 6. yaş doğum günleri kutlandı. Ankara Şehir Hastanesi doktorlarından Serhat Akçaalan, Twitter hesabından hastanenin koronavirüs servisinde tedavi altında olan ikiz kardeşlerin doğum günü videosunu paylaştı.

Serhat Akçaalan, videoyu, "Corona servisindeki ikizlerimizin 6. yaş günü tüm ekibimizle kutladık. Bzi Fedakarca Çalışıyoruz. Sizler #EvdeKal ın. BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ" notuyla paylaşırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Kocayı da etiketledi.

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