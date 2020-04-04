MAGAZİN

Şarapova, telefon numarasını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle günlerini izole bir şekilde geçiren Rus tenisçi Maria Şarapova, telefon numarasını paylaşarak takipçilerinin kendisine mesaj gönderebileceğini belirtti.

Instagram hesabından görüntülü paylaşım yapan Şarapova, "Sizlerle iletişim kurmanın yollarını arıyorum çünkü geçen hafta 150 kişiyle görüntülü konuşma yaptım ve çok eğlendim. Daha fazla insanla iletişim kurmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Herkesin kendisini izole ettiğini hatırlatan eski tenisçi, "Bir fikrim var. Sizlerle telefon numaramı paylaşacağım. Doğrudan telefonuma mesaj atın ve benim cevabımı bekleyin" ifadelerini kullandı.

Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Şarapova, kariyeri boyunca 2004 Wimbledon, 2006 ABD Açık, 2008 Avustralya Açık, 2012 ve 2014 Fransa Açık şampiyonlukları yaşamıştı.

Şubatta profesyonel tenisi bırakan Şarapova, 2016'da doping yaptığı gerekçesiyle 15 ay tenisten men cezası almıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya'nın iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Erdoğan’dan Bahçeli ve Türkeş’e taziye telefonu
İstanbul'da metroya koronavirüs düzenlemesi
Türkiye'de 786 kişi koronayı yenmeyi başardı
Coronavirüs Türkiye vaka sayısı belli oldu! Bakan Koca son durumu açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de 84 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu
Batman Cezaevi'nden yangın çıktı
Berhan Şimşek canlı yayında olduğunu unuttu sigara yaktı!
Hatay’da havadan koronavirüs dezenfekte çalışması
İzmir'de aile sağlık merkezinde hemşireye saldırıp, camları kırdı
Robotta etsiz çiğ köfte nasıl yapılır zahmetsiz lezzet!
Kayseri'de selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı
Rusya Devlet Başkanı Putin itiraf etti: Ülkenin ekonomisi zor durumda