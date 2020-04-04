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Karabük'te koronavirüsten etkilenen ayılar bakın ne yaptı

Dünya genelinde yaşanan korona virüs salgını yaban hayatı da etkiledi. Kış uykusundan uyanan ayılar doğal ortamlarda yiyecek bulmayınca kara yoluna inerek yiyecek aramaya başladı.

Ormanlık alandan Karabük - Yenice kara yolu üzerine yiyecek aramaya inen yavru ayı yoldan geçen bir sürücünün cep telefonuna yansıdı. Bir anda panikleyerek kayalıklara tırmanan ayıyı gören sürücü Ömer İncebacak, hem o anları kaydetti, hem de yavru ayıya seslenerek çağırdı. Kayalıkları tırmanarak ağaçlık alana geçen yavru ayı, kendisine seslenen sürücüye bir süre baktıktan sonra gözden kayboldu.

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