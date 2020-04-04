MEDYA

Berhan Şimşek canlı yayında olduğunu unuttu sigara yaktı!

Haber Global ekranlarında canlı yayında olduğunu fark etmeyen Berhan Şimşek sigara yaktı. Durumu farkeden reji apar topar yayını stüdyo kameralarına verse de o anlar canlı yayına yansıdı.

Haber Global’de Erhan Ertürk’ün moderatörlüğünü yaptığı Müzakare isimli programın konukları Dr. Alihan Oral, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, CHP 22. dönem milletvekili Berhan Şimşek ve Cem Küçük idi.

Corona virüsünün masaya yatırıldığı programa evinden katılan Berhan Şimşek damga vurdu. Canlı yayında olduğunu unutan Şimşek, sigara yaktı.

Şimşek’in sigarasını yakmasını fark eden reji görüntüyü ekrandan hızlıca çekti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi hayatını kaybetti
Canan Kaftancıoğlu'nun kongre inadı Ayşe Kaya koronavirüsten hayatını kaybetti
MEB cerrahi maske üretiminde çıtayı yükseltti
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle çıktım müdürüm
Fransa ordusunda 600 asker koronavirüse yakalandı
Kadıköy'de yasağı delen genç: Bir mesele var ondan çıktım
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tüm dünyaya örnek olacak uygulama: Temassız Dış Ticaret
Dezenfektanı kafaya diken adam
Berhan Şimşek canlı yayında olduğunu unuttu sigara yaktı!
Semih Kaya ve Yasemen Kaya'dan karantina düeti
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu işinden kovulduğunu canlı yayında öğrendi
Robotta etsiz çiğ köfte nasıl yapılır zahmetsiz lezzet!
Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Rusya Devlet Başkanı Putin itiraf etti: Ülkenin ekonomisi zor durumda