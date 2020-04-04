Berhan Şimşek canlı yayında olduğunu unuttu sigara yaktı!
Haber Global ekranlarında canlı yayında olduğunu fark etmeyen Berhan Şimşek sigara yaktı. Durumu farkeden reji apar topar yayını stüdyo kameralarına verse de o anlar canlı yayına yansıdı.
Haber Global’de Erhan Ertürk’ün moderatörlüğünü yaptığı Müzakare isimli programın konukları Dr. Alihan Oral, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, CHP 22. dönem milletvekili Berhan Şimşek ve Cem Küçük idi.
Corona virüsünün masaya yatırıldığı programa evinden katılan Berhan Şimşek damga vurdu. Canlı yayında olduğunu unutan Şimşek, sigara yaktı.
Şimşek’in sigarasını yakmasını fark eden reji görüntüyü ekrandan hızlıca çekti.