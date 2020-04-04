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Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu işinden kovulduğunu canlı yayında öğrendi

Habertürk'te yaşadığı tartışma sonrası sosyal medyanın gündeme oturan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Koç Üniversitesi tarafından görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi.

CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında koronavirüsle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayında görev yaptığı Koç Üniversitesi'nden bir maille kovulduğunu açıkladı.

Koç Üniversitesi'nin kararına tepki gösterdi
Canlı yayında işine son verildiğini bir maille öğrendiğini dile getiren Çilingiroğlu, duruma tepki gösterdi. Çilingiroğlu, "Koç Üniversitesi benim iş akdime son verildiğini bir maille bana bildirdi. Gerekçesi yayına izinsiz çıkmak. Ben hiç birkimseye ihtiyacım yok. Koç Üniversitesi'ne çok emeğim geçti. Koç Üniversitesi'nin adının dünyada saygın yerlere gelmesi için elimden geleni yaptım. Yayınlarıma koydum üniversitenin adını. Beni atsan ne olur atmasan ne olur. Benim sana ihtiyacım yok" dedi.

Didem Arslan'la yaşadığı polemikle gündeme gelmişti
Habertürk TV'de Didem Arslan'ın sunduğu programı kendisine yeterli süre verilmediğini öne sürerek terk eden Prof. Mehmet Çilingiroğlu Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

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