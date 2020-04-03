20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geldi sosyal medyada viral oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine alınan yeni kararları düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Yasakların kapsamı genişletildi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Zonguldak dahil olmak üzere 30 büyükşehire artık giriş ve çıkış yasak.

65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Erdoğan açıklamasın şöyle devam etti:"Ülkemizin tamamıyla daha önce 65 yaş üstüne uyguladığımız sokağa çıkma uygulamasını 20 yaş altına getirmektir. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına almak durumundayız. 65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok."

Erdoğan'ın bu açıklamalarından sonra Twitter'da 60 yaşındaki amcanın yaptığı espiri sosyal medyada viral oldu. Videoyu paylaşan kullanıcılar "Dayı 20 diyecektin" "16 da kurtarmadı" gibi espiriler yaparak görüntüyü paylaştı. İşte sosyal medyada viral olan o görüntüler..