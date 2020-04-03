Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altı sokağa çıkama yasağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye koronavirüse karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Türkiye en başından itibaren tüm tedbirlerini alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir. Tek yapmamız gereken birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkı sarılarak kurallara uymaktır.

Bilim Kurulumuz hastalığının gelişimini anbean izliyor. Cumhurbaşkanlığı olarak biz de dünyadaki ve ülkemizdeki tüm gelişmeleri göz önünde bulundurarak kararlarımı alıyoruz.

Sayıca az da olsa sosyal izolasyon, sosyal mesafe, temizlik gibi kurallara uymayanların olduğunu da görüyoruz. Salgınla mücadele çerçevesinde attığımız adımlara bu gece yarısı itibariyle yenilerini ekliyoruz.

Şehirler arası yolculuğu izne tabi tutuyorduk. Bu gece itibariyle 30 büyükşehirimizle birlikle Zonguldak'a araç giriş çıkışını kapatıyoruz.

Daha önce 65 yaş üstüne yaptığımız sokağa çıkma yasağını 20 yaş altına da uygulamaya başlıyoruz. Pazar yeri ve market gibi kalabalık yerlerde maske takmak zorunlu olacak.