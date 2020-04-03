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Kalabalık yerlere giren herkese maske takma zorunluluğu getirildi! 3 adım mesafe kuralına uymayanlara para cezası kesilecek Haberin devamı. Artık 60 yaş üstü ile 20 yaş altındakilere sokağa çıkmaya yasağı getirildi. Bu gece itibariyle başlıyor Haberin devamı. Bu gece itibariyle 30 büyükşehir ile Zonguldak ili araç giriş çıkışına kapatıldı! 15 gün boyunca devam edecek Haberin devamı.
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altı sokağa çıkama yasağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor. Erdoğan açıklamasında koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarına göre 20 yaş altında olanlara da sokağa çıkma yasağı getirildi. 30 büyükşehirle birlikte Zonguldak'a araç giriş çıkışı yasaklandı ve toplu alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye koronavirüse karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. 

Türkiye en başından itibaren tüm tedbirlerini alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir. Tek yapmamız gereken birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkı sarılarak kurallara uymaktır.

Bilim Kurulumuz hastalığının gelişimini anbean izliyor. Cumhurbaşkanlığı olarak biz de dünyadaki ve ülkemizdeki tüm gelişmeleri göz önünde bulundurarak kararlarımı alıyoruz.

Sayıca az da olsa sosyal izolasyon, sosyal mesafe, temizlik gibi kurallara uymayanların olduğunu da görüyoruz. Salgınla mücadele çerçevesinde attığımız adımlara bu gece yarısı itibariyle yenilerini ekliyoruz.

Şehirler arası yolculuğu izne tabi tutuyorduk. Bu gece itibariyle 30 büyükşehirimizle birlikle Zonguldak'a araç giriş çıkışını kapatıyoruz.

Daha önce 65 yaş üstüne yaptığımız sokağa çıkma yasağını 20 yaş altına da uygulamaya başlıyoruz. Pazar yeri ve market gibi kalabalık yerlerde maske takmak zorunlu olacak.

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