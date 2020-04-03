YEREL

Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde yaşayan İran uyruklu Maryam Parandvar (35), iddiaya göre Almanya’ya çalışmaya giden sevgilisinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle geri dönememesi nedeniyle 4'ncü kattaki evinin balkonundan atlayarak, intihar etti.

Alanya’nın Kestel Mahallesi’ndeki bir sitede oturan İranlı Maryam Parandvar, 4’üncü kattaki evinin balkonundan atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Parandvar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Parandvar'ın cansız bedeni, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu için tedavi gördüğü öğrenilen Maryam Parandvar’ın komşuları, İran uyruklu sevgilisinin bir ay önce Almanya'ya çalışmaya gittiği, koronavirüs tedbirleri nedeniyle geri dönemediği için genç kadının intihar ettiğini iddia etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Tüm illerin coronavirüs ölü sayısı açıklandı! İstanbul-İzmir-Ankara- Kocaeli yüksek
İtalya ve Fransa'da yüzlerce kişi daha hayatını kaybetti
Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun adı o hastaneye verilecek
Hatay Yayladağı'nda korkutan deprem!
30 büyükşehir hangileri? Türkiye'nin büyükşehirlerine giriş çıkış yasaklandı
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altı sokağa çıkama yasağı
Karantina altındaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj
Squat hareketi evde nasıl yapılır en etkili egzersiz!
Rize'de koronavirüs sevinci! COVID-19 tedavisi gören hasta taburcu edildi
İstanbul’da bir kişi 16 kişiye koronavirüs bulaştırıyor! Sağlık bakanı koca açıkladı
Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Arnavut ciğeri tarifi
Filistin'de olağanüstü hal 30 gün daha uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar