SAĞLIK

Konya’da bir kişi 257 kişiye koronavirüs bulaştırdı 5 yakının ölümüne sebep oldu

Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal’dan tüyler ürperten koronavirüs (Covid-19) açıklaması. Koronavirüs salgının nasıl büyüdüğünü anlatan Dr. Ünal, umreden döndükten sonra karantinaya girmeyen Konya’da yaşayan bir kişinin 257 kişiye koronavirüs bulaştırdığını, babası, amcası ve ablası dahil 5 yakınının da ölümüne sebep olduğunu söyledi.

Dr. Filiz Ünal, “Konya'da sadece bir vakanın virüsü 257 kişiye bulaştırdığını biliyoruz. Babası, ablası ve amcası da dahil aralarında babası, amcası ve albasının da olduğu 5 yakınının ölümüne neden oldu. Sadece umreden döndükten sonra karantina altına almadığımız bir kişi bu” ifadelerini kullandı.

Açıklanan rakamlarla ilgili şok iddia

Sağlık emekçilerine test yapılmamasının büyük hata olduğunu belirten Dr. Filiz Ünal, “Şu anda büyük bir hata yapılıyor. Covid-19 şüpheli vakalarda eğer test negatifse, bu kişi ölse bile ölüm tutanağına Covid-19 geçmiyor. Covid-19 testi pozitif olmayan vakaya koronavirüs tedavisi veriliyor ama tanısına Covid giremiyorsunuz. İşte o zaman o rakamlar bizim, yani hekimlerin önünü açan rakamlar olmuyor. O rakamlar doğru rakamlar olmadığı için bizim kaygımız artıyor, halkımız adına kaygımız artıyor" diye konuştu.

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