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Aydın'daki muhtar Ali Şahin halkı Ege şivesiyle uyardı Dinlemeseniz ölüp gidesiniz

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, kırsal Osmanbükü Mahallesi Muhtarı Ali Şahin (52), koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşları evde kalmaları için Ege şivesiyle anons yaparak, uyardı.

İncirliova ilçe merkezine 7 kilometre mesafedeki 388 hane, 1035 nüfuslu kırsal Osmanbükü Mahalle Muhtarı Ali Şahin, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmamaları yönünde alınan kararı pek çok kez anons yaparak köylülere duyurdu.

Ancak, bazı kişilerin uyarılara aldırış etmediğini fark etti. Anonslara köylülerin dikkatini çekebilmek için Şahin, bu defa farklı bir yol izledi.

"Töbe olsun cenazenize bile gelen olmaz. Benden söylemesi"

Şahin, bu defa Ege şivesiyle "65 yaş üstü olup bunla zaten dışarı çıkmıycaklaya. Maaş alcak olcaklar da, beni bilgi verip ben de Kaymakamlığıla irtibata geçip, görevli köy imamı ve okul müdürümüzle bankadan çekilip kendilene paraları teslim edilcek. Yoksa virüs belasının geçmesini bekleyeceler. Gerçi ne zaman geşceğini Allah biliya. Bankaya kendi başınıza gideseniz, töbe olsun jandarma polis kolunuzdan tuta 392 lira cezayı basa. Ya biz sizden paramı isteyoz. Görevimizi yapayoz. Günledir anons edip, duruyom. İste dinlesiniz, iste dinlemezsiniz. Dinleseniz rahat edesiniz. Dinlemeseniz, ölüp gidesiniz. Töbe olsun cenazenize bile gelen olmaz. Benden söylemesi. Daha ne diyem garii" diye anons yaptı.

Muhtar Şahin, bu anons ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Anonsun ardından Muhtar Şahin, telefon ve mesaj yağmuruna tutuldu.

Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağlı görevliler de mahallede 65 yaş ve üstü sokağa çıkamayan vatandaşların maaşlarını bankadan çekerek kendilerine teslim etti. Mahallede yaşayanlar, anonsun faydalı olduğunu söyledi.

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