Cüneyt Özdemir Şeyma Subaşı'n İbiza yanıtıyla fena ters köşe yaptı!

Karantina günlerinde Youtube kanalında canlı yayınlar düzenleyen gazeteci Cüneyt Özdemir'in son konuğu Şeyma Subaşı oldu. Corona virüs nedeniyle ev karantinasında olan Şubaşı samimi itiraflarda bulundu.

Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir arasında geçen İbiza muhabbeti ise sosyal medyayı salladı.

Şeyma Subaşı yayında Cüneyt Bey İbiza’ya gelmek ister misiniz? Ağırlayalım sizi... diye sorunca Cüneyt Özdemir de "Ben İbiza’ya gitmeye başladığımda sen sanırım lise 2’deydin sanırım." diyerek yanıtladı.