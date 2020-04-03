Cüneyt Özdemir Şeyma Subaşı'n İbiza yanıtıyla fena ters köşe yaptı!
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı'nın İbiza daveti üzerine Özdemir, "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de felandın sanırım" sözleri gündeme oturdu.
Karantina günlerinde Youtube kanalında canlı yayınlar düzenleyen gazeteci Cüneyt Özdemir'in son konuğu Şeyma Subaşı oldu. Corona virüs nedeniyle ev karantinasında olan Şubaşı samimi itiraflarda bulundu.
Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir arasında geçen İbiza muhabbeti ise sosyal medyayı salladı.
Şeyma Subaşı yayında Cüneyt Bey İbiza’ya gelmek ister misiniz? Ağırlayalım sizi... diye sorunca Cüneyt Özdemir de "Ben İbiza’ya gitmeye başladığımda sen sanırım lise 2’deydin sanırım." diyerek yanıtladı.