Esra Erol'da ATV canlı yayında Tülay Denizli ayakkabıları önüne atıp gitti

ATV'de yayınlanan Esra Erol'la programına Turan Denizli, 24 gün önce ortadan kızı ile birlikte kaybolan eşi Tülay Denizli'yi aramak için katıldı. Esra Erol, Tülay Denizli'nin izini sürdü ve onu İstanbul'da buldu. Canlı yayına yüzleşmeye gelen Tülay Denizli herkesi şoke etti. Yayında hem eşine hem de Esra Erol'a sinirlenen Tülay Denizli, ayakkabılarını stüdyonun ortasına atıp yayını terketti. İşte yaşananlar:



Tülay Denizli, 24 gün önce 2.5 yaşındaki kızını da alıp evden kaçtı. Eşi tüm aramalarına rağmen ona ulaşamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Soluğu Esra Erol'un programında alan Turan Denizli, Esra Erol'un ekibinin yardımları ile eşine ulaştı. Ancak ortaya çıkan gerçeklere kimse hazırlıklı değildi.

Canlı yayına gelmeyi kabul eden Tülay Denizli'nin anlattığı hikaye çok tutarsızdı. Eşini alkol bağımlısı olduğu için terkettiğini söyleyen Tülay Denizli, yaşlı bir karı-kocanın kendisine yardım ettiğini söyledi. İddiasına göre daha önce bir kez evden kaçtığında bu ailenin Kocaeli'ndeki evlerinde 1 ay 600 lira kira karşılığında kalmıştı. İkinci kaçışında aile ona kucak açmış ve onun için İstanbul'a taşınmış.

Yaşlı çiftin bir torunu olduğunu söyleyen Tülay Denizli, ailenin kendisini çocuk bakıcısı olarak evlerine aldığını söyledi. Çift Tülay Denizli için evlerini bırakıp İstanbul'a taşınmışlar ve yeni bir ev dayayıp döşemişler. Esra Erol ve avukat Hülya Kuran sıkıştırınca Hülya Denizli'nin hikayesindeki açıklar bir bir ortaya çıktı. Dadılık yaptığını söyleyen Hülya Denizli daha sonra ağız değiştirip evi ailenin ona özel döşediğini ve kızıyla birlikte yalnız yaşadığını iddia etti.

Tülay Denizli çifti nereden tanıdığına ilişkin de yalanlar söyledi. Bu ailenin arkadaşı M.Y'nin tanıdıkları olduğunu iddia eden Tülay Denizli, önce M.Y'nin yayına bağlanan eski eşinin anlattıkları ile deşifre oldu. M.Y isimli kişiden 1.5 yıl önce boşandığını ve bir çocuğu olduğunu söyleyen kadın, ilişkiyi kocası 'uyuşturucu bağımlısı' olduğu için bitirdiğini açıkladı. Eski eş, Tülay Denizli'nin yanında kaldığını söylediği yaşlı çiftin de M.Y'nin anne babası olduğunu açıkladı.

İddiaları yalanlayan Tülay Denizli'nin yalan söylediği, M.Y yayına bağlanınca bir kez daha ortaya döküldü. M.Y. Tülay'ın yanında kaldığı kişilerin anne ve babası olduğunu itiraf etti. Tülay'a 5 bin lira verdiğini de anlatan M.Y. aralarında bir ilişki olmadığını söylese de durum tam aksini gösteriyordu. Boşandığı eşine 1.5 yıldır nafaka ödemeyen M.Y. uyuşturucu kullandığını ancak tedavi olduğunu öne sürdü.

Kirli çamaşırları ortaya dökülen ve yalan söylediği ortaya çıkan Tülay Denizli, stüdyoda agresifleşmeye başladı. Ayağındaki eşi Turan Denizli'nin aldığı ayakkabıları çıkaran Tülay Denizli, onları stüdyonun ortasına koyarak yayını terketti. Sinirli bir şekilde Esra Erol'a da tavır yapan Tülay Denizli, yayından giderken mikrofonu da fırlattı. İşte o anlar: