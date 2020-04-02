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Prof. Dr. Ziya Mocan'dan dikkat çeken açıklama! Hayatını kaybeden 3 profesör var

İSTANBUL Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun corona nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Prof. Dr. Ziya Mocan dikkat çeken bir iddiada bulundu. Mocan, Çapa Tıp Fakültesi'nden hayatını kaybeden 3 profesörün olduğunu ileri sürdü.

Corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığı açıklanan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu, hayatını kaybetti.

3 Profesör hayatını kaybetti

Yaşanan bu gelişmenin ardından CNN Türk’te yayınlanan bir programa katılan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ziya Mocan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Moca, Çapa Tıp Fakültesi’nden hayatını kaybeden 3 profesörün olduğunu ileri sürdü. Doktorlardan çok kayıpların olduğunu vurgulayan Mocan, “Çapa Tıp Fakültesinde coronadan bu üçüncü can kaybı. Hepsine Allah rahmet eylesin. Şimdiye kadar üç profesör hayatını kaybetti. Diğer doktorlarımızdan da çok kayıp var” dedi.

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