YEREL

Büyükçekmece'de tepki çeken 'corona' partisini düzenleyen kişi konuştu

Corona virüs salgınını önlemeye yönelik 'evde kal', 'sosyal mesafeyi koru" çağrıları sürerken Büyükçekmece'de bir villada düzenlenen eğlencenin sosyal medyada yayınlaması büyük tepki çekmişti. Görüntüleri izleyen polis aralarında villa sahibinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına almış, bu kişilere ise 2 ay ev hapsi verilmişti. O eğlenceyi düzenleyen Mustafa Süslü konuştu.

Büyükçekmece’de bir villada düzenlenen eğlence, buraya katılan Elif K., tarafından sosyal medyada canlı yayınlanmıştı.

Görüntüleri izleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış ve villa sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına almış bu kişiler ise çıkarıldıkları mahkemece 2 ay ev hapsi cezası verilmişti.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlayan Elif K. ve partiye katılan diğer kişiler ifadelerinde kendilerini Mustafa Süslü’nün mesaj atarak davet ettiğini, villanın da konumunu attığını söylemişlerdi. 2 ay ev hapsi alan 4 kişiden biri olan işletme sahibi Mustafa Süslü, şunları söyledi:

“2-3 arkadaş mangal yapıyorduk. Villa sahibi İlker arkadaşım olur.

Aldığım alkolün de etkisiyle rehberimde bulunan birkaç arkadaşıma mesaj ve konum attım. Bir anda sayı çoğaldı.

Gelenler yanlarında arkadaşlarını da getirmişlerdi. Bizim amacımız eğlenmekti. İşletmeci olduğum için çevrem geniş.

Arkadaşlarımızla birlikte eğlendik. Koronavirüs nedeniyle hassas davranılması gerekiyordu.

Bu nedenle de tepki aldık. Kendimize geldiğimizde yanlış olduğunun farkına vardık. Ticari bir amaç olmadı. Herkesten özür diliyoruz. Pişmanım. Yaptığım şeyle övünmüyorum.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs Tacikistan'da görülmedi peki bunu nasıl başardılar?
Trump'ın tehditlerine İran'dan çok sert yanıt
Muharrem Kasapoğlu: 380 bin öğrencinin yurt ücretleri geri ödenecek
FED'den bankalar için yeni hamle! Koronavirüs etkisini azaltacak
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizm sezonunun erteleneceğini açıkladı
Mart ayı ihracat rakamları açıklandı can sıkan koronavirüs etkisi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Paige Spiranac evde golf oynadı! Sosyal medyada viral oldu
Mersin'de satıcıdan tarihi geçmiş 100 kilo sucuk için ilginç savunma
1000 TL sosyal yardım parası başvurusu formu var mı?
"Derdi olanın türküsü olmalı" deyip koronavirüs için türkü yaptı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay koronavirüs sözleri! Umreci Hacı Nene karantinayı ne bilsin
Otizm Farkındalık Günü sözleri resimli Otizm Farkındalık mesajları-2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ağlamanın eşiğine geldi: İçimden gelmiyor 601 kişi
Otizm Farkındalık Günü nedir 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü sözleri