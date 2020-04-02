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İstanbul Beyoğlu’nda 5 katlı otel alevlere teslim oldu

Beyoğlu’nda 5 katlı bir otelin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatısı alevlere teslim olan otelde müşteriler tahliye edilirken, soğutma çalışmaları devam ediliyor.

Yangın saat 07.15 sularında Beyoğlu Bereketzade Mahalesi Şimşir Sokakta yer alan 5 katlı bir otelin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirirken, müşteriler tahliye edildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir yandan müdahale ederken, bir yandan otelin kapısını balyozla kırarak içeri girebildi. Alevler içinde kalan çatıyı itfaiye kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Polis ekipleri ise sokağı güvenlik şeridi ile kapattı. Bir kişinin mahsur kaldığı iddiası üzerine itfaiye ekipleri, binada arama kurtarma çalışması sürüyor.

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