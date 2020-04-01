60 saniyede bugün (1 Nisan 2020)

Ukrayna’da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın böyle af diledi

Edirne koronavirüs vaka sayısı! Tekirdağ yüksek Kırklareli'de 35 vaka var

Balıkesir koronavirüs vaka sayısı! Sakarya-Kocaeli ve Çanakkale de var