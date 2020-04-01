DÜNYA

Tıbbi yardım taşıyan askeri uçak Madrid'e indi

İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı götüren askeri kargo uçağı, ilk olarak İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dünya genelindeki yeni tip 'korona virüs' (Covid-19) vaka sayısı 800 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40 bini aştı. Bu salgından en çok etkilenen ülkelerin başında ise İtalya ve İspanya geliyor. Bu çerçevede, Türkiye salgından etkilenen İtalya ve İspanya’ya tıbbi malzeme gönderdi. Yerli ve milli imkanlarla MKE ve askeri dikimevinde üretilen tıbbi malzemeleri taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'da bulunan Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalanarak İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptı. İçerisindeki tıbbi malzemeleri bıraktıktan sonra askeri kargo uçağının İtalya'ya doğru hareket etmesi planlanıyor.

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "COVID-19 ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, İspanya’nın Madrid kentine iniş yaptı" denildi.

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