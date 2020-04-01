Zonguldak'ta polisin görüntüsü! Ankara'nın bağları ile TT oldular

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı yunus ekipleri Yayla Mahallesi'nde devriye görevi yaparak, koronavirüs salgını nedeniyle halkı dışarı çıkmamaları konusunda anons yapıp uyardı. Polis aracından, "Sevgili Zonguldak halkı, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdikleriniz için hayati derece önemlidir" diye anons yaparak halkı uyaran ekipler, Fener Semtinde ise vatandaşlara moral vermek için oyun havası çaldı. Polis aracından yükselen 'Ankara'nın bağları' şarkısıyla oynayan polislere mahalleli de pencere ve balkonlardan eşlik etti.