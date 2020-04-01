Burdur'da 'Erik dalı' türküsünü koronavirüs için uyarladılar

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'evde kal' kampanyasına destek olmak için Erik dalı türküsü, 'Evde kal Türkiye, evde kal Burdur' sloganıyla Burdur Belediyesi tarafından koronavirüs salgınına uyarlanarak, klip haline getirildi. Sözlerini yerel sanatçı Nurcan Altınok ve kızı Gülce Altınok'un yazdığı 'Koronavirüs türküsü' klibinin yönetmenliğini Hüseyin Coşkun yaptı.

Nurcan Altınok'un yanı sıra TRT kabak kemane sanatçısı Uğur Önür ile yerel sanatçılar Mehmet Sak, Süleyman Önoğlu, Hüseyin Coşkun, Mehmet Akpınar, Volkan Alanya, Gazi Şengül, Deniz Akpınar ve Yasin İpek'in yer aldığı klip sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

Diğer yandan, TRT Repertuvar Kurulu, geçen yıl 'Erik dalı' türküsünün, yörede bilinen adı Dirmil olan Altınyayla ilçesine ait olduğunu tescillemişti.