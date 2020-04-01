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Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiliyor

Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri uçak, İtalya ve İspanya'ya hareket ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan korona virüsden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya ve İspanya'ya yapılacak yardım Etimesgut Askeri Havaalanından bir kargo uçağı ile yola çıkacak.

Etimesgut Askeri Havaalanında bulunacak kargo uçağı ile İtalya ve İspanya’ya yardım malzemesi gönderilecek. Üzerinde Cumhurbaşkanlığının arması olan yardım malzemelerinin askeri kargo uçağına yüklenme işlemleri devam ediyor.

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