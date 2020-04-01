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Vurgunculuk! Karantinadan çıkanlara 70 liralık bilet 350 liraya satıldı

İSTANBUL'daki yurtlarda karantinadan çıkanlar Sancaktepe'de bulunan otogarda yüksek fiyata bilet satıldığını öne sürerek tepki gösterdi. Üstelik bir de biletler elle kağıda yazılıp verilerek vergi kaçırıldı.

Yurt dışından geldikten sonra İstanbul'da tedbir amaçlı öğrenci yurtlarında 14 gün karantinada tutulan Türkler tahliye edildi. Tahliye edilenlerden bir çoğu memleketlerine gitmeleri için Sancaktepe'deki cep otogarına getirildi.

70 liralık bileti 350 liraya aldı

Otogara getirilen vatandaşlar Metro Turizm'in önünde yüksek fiyata bilet satıldığı öne sürerek tepki gösterdi. Cihangir Türktür, "Normal fiyatı 70 lira olan Adana biletini 350 liraya aldık" dedi.

Bileti kağıda kalemle yazıp veriyorlar! Vergi kaçakçılığı..

Mehmet Akkuş ise, "Gaziantep'e 350 TL'ye bilet aldım. Verdikleri bileti kağıda kalemle yazıp veriyorlar. Vergi mergi hiçbir şey yazmıyor. Hiçbir açıklama yok. Üç katına bilet sattılar" diye konuştu.

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