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Habertürk Fatih Altaylı'dan 'Hayat Eve Sığar' eleştirisi! Öyle eve babam da sığar

Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programını sunan gazeteci Fatih Altaylı, koronavirüs (COVID-19)salgınında lüks villalarından 'Hayat Eve Sığar' paylaşımları yapan ünlü isimlere tepki gösterdi.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında koronavirüs salgını konu alındı. Programda konu 'Hayat Eve Sığar' sloganına gelince Fatih Altaylı bazı ünlü isimleri eleştirdi.

Sosyal medya hesaplarından bahçeli ve havuzlu evlerinden paylaşımlar yapan ünlü isimleri eleştiren Altaylı,"Bir takım ünlüler fotoğraflar yayınlıyor 'Hayat Eve Sığar' diye. 500 metrekare evin varsa iki kişiysen, bahçe falan varsa, sitenin içinde dolaşıyorsan, hayat eve sığar tabi. 2 konser veriyorum 500 bin TL indiriyorum. 3 milyon dolarlık evde oturuyorum, evim 500 metrekare. Karım var, çocuğum var 2 tane hizmetçim var, hayat eve sığar. Öyle eve babam da sığar. Ama 55 metrekarede evde 6 kişi yaşıyorsan hayat eve daha zor sığıyor" ifadelerini kullandı.

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