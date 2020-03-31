Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı sosyal medyayı salladı: Anama derim kafanızı kırar

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sosyal medyada canlı yayın yaptı sosyal medyanın diline düştü. Sosyal medyada canlı yayın açan ve canlı yayının nasıl yapıldığını da tam bilmeyen Çomaklı, bir öğrencisinin "siyaset yapma sınavları iptal et" mesajı üzerine koptu.

Öğrencisine gülerek parmak sallayan Şafaklı, "Lan sen" dedikten sonra şöyle konuştu: "Lan sen... Ders çalış ders çalış... Valla anama derim sizi... Parçalar sizin hepinizi ha!... Kafanızı gözünüzü kırar..."

Annesinin görüntüleri ortaya çıktı: Allahsız gavur İzmir...

Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın öğrencilerini "Anama söylerim sizi hepinizin kafasını kırar" sözlerinin ardından annesi Zekiye Çomaklı'nın tartışmalı bir videosu internete düştü. Zekiye Çomaklı'nın "İzmir'lileri Allahsız, gavur..." dediği sözler de yeni bir tartışma başlattı.

Zekiye Çomaklı, dünyanın birçok yerinde Hristiyan ile Yahudilerin ezan dinleyip, Kuran okuyarak koronavirüse karşı mücadele ettiği yalanını söyleyerek, "Bizim İzmir'deki dinsiz, imansız anladık gavursunuz, tamam ama gavur olunur da gardaş bu kadar mı namussuz gavur olunur? Bu kadar mı haysiyetsiz gavur olunur, azıcık efendi gavur olun" dedi.