GÜNCEL

TRT Çocuk'un ''El Yıkama'' şarkısı

Küresel salgın haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında birçok projeye imza atan TRT Çocuk, bu kez sevilen kahramanlarının seslendirdiği el yıkama şarkıları ile çocukları bilinçlendiriyor.

TRT Çocuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle evde vakit geçiren minik izleyici ve takipçilerini yalnız bırakmıyor. “Hayat Eve Sığar” çağrısının başladığı ilk günden itibaren çalışmalarını hızla sürdüren TRT Çocuk, ilk olarak “TRT Çocuk Anaokulum” ve “TRT Çocuk Dergisi”ni dijital platformlarda yayınlamıştı.Yayın akışını da güncelleyen TRT Çocuk, “Sarı” isimli yeni programıyla da çocukların evde hareket etmesine destek olmuştu. Eğlendirirken öğreten şarkılar TRT Çocuk’un beğeni ile takip edilen kahramanları; Elif ve arkadaşları, mucit kahraman Aslan’ın sevimli arkadaşları Zeynep ve Mehmet, Kaptan Pengu ve arkadaşları, çocukların el yıkama alışkanlığını pekiştirmek için keyifli şarkılar hazırladı. Şarkıları dinleyen çocuklar bir yandan eğlenirken diğer yandan el yıkamanın önemini ve dikkat edilmesi gereken noktaları öğreniyor.

Üç boyutlu animasyon tekniği kullanılarak hazırlanan klipler çocukların sıkılmadan bilinçlenmesini hedefliyor. Elif ve arkadaşlarının şarkısının söz ve müziği NETCO Animasyon Stüdyosu’na, Aslan’nın arkadaşlarının şarkısının söz ve müziği Ali Bakan’a, Kaptan Pengu ve Arkadaşları’nın şarkısının sözü ise Arzu Yurtseven’e ve müziği Burak Çambel’e ait.
Yaşanan zorlu süreçte çocukların ve ailelerin yanında olan TRT Çocuk, ebeveynleri tedirgin etmeden çocuklara virüsten korunma yollarını aktarıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
TRT
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Davutoğlu'ndan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına tepki bir terslik var
MEB LGS sorularının müfredat ve kazanımları yayınlandı
Elma sirkesinin faydaları neler kalp damar hastalıklarını önler!
Sabancı Topluluğu 150 bin adet tanı kiti ve 1.7 milyon lira bağışlayacak
AYM koronavirüs salgını nedeniyle bireysel başvuruyu durdurdu
Meryem Uzerli eski hali sosyal medya hesabından paylaştı takipçileri mest oldu!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ABD’li misyonerlerden "koronavirüs" ayini! "Sana emrediyorum şeytan..."
Karantinada 14’üncü gün: Sağlık problemi olmayan kişiler tahliye edilecek
Bilim Kurulu nedir? Bilim Kurulu kimlerden oluşur üyeleri kim?
Erkek hemşireden ilginç iddia : 'Erkekten hemşire mi olur?' diyerek otobüsten attı
İranlı hırsızlık şüphelisi, öksürerek polisten kurtulmaya çalıştı
Bu püf noktaları bilmek mutfakta hayat kurtarıyor!
Balıkesir'de kargo kamyonu seyir halindeyken alev alıp yandı
AÖF 2020 sınavları ertelendi mi güncel AÖF sınav tarihleri