DÜNYA

ABD’li misyonerlerden "koronavirüs" ayini! "Sana emrediyorum şeytan..."

ABD’de misyonerlik yapan Kanneth Copeland bir televizyon programında koronavirüsün (Covid-19) bitmesine yönelik ayin düzenledi. Görüntülerde, “Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, bu virüsü öldür, onu tüm gücünle yok et” ifadeleri kullanıldı.

ABD'de misyonerlik yapan Kanneth Copeland bir televizyon programında koronavirüsün (Covid-19) bitmesine yönelik ayin düzenledi.

Televizyon programında misyonerlik yapan (evangelist) Kenneth Copeland, koronavirüsü (Covid-19) bitirmek amacıyla düzenlediği ayinde "Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, bu virüsü öldür, onu tüm gücünle yok et" derken "Sana onun aşısının bir an önce getirilmesini emrediyorum" ifadelerini kullandı.

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