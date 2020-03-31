ABD’li misyonerlerden "koronavirüs" ayini! "Sana emrediyorum şeytan..."

ABD'de misyonerlik yapan Kanneth Copeland bir televizyon programında koronavirüsün (Covid-19) bitmesine yönelik ayin düzenledi.

Televizyon programında misyonerlik yapan (evangelist) Kenneth Copeland, koronavirüsü (Covid-19) bitirmek amacıyla düzenlediği ayinde "Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, bu virüsü öldür, onu tüm gücünle yok et" derken "Sana onun aşısının bir an önce getirilmesini emrediyorum" ifadelerini kullandı.