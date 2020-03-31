Müge Anlı canlı yayınında beklenen özür açıklaması geldi

Müge Anlı dün cuma gününden beri migren ağrısının olduğunu ve koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye gitmekten çekindiğini açıklamış kendisine yardımcı olmayan doktoru da eleştirmişti.Bu gün canlı yayında Müge Anlı konu ile açıklama yaptı ve şunları söyledi;

'Bu iğnenin ölüm riski olduğu için...'

Bugünkü yayında Müge Anlı şu açıklamaları yaptı "Dün özel bir hastaneye gitmek istediğimi ve başım ağrıdığı için muhtemel koronalı olarak görüldüğüm için hastaneye kabul edilmediğimden bahsettim. 4 gün boyunca çok şiddetli bir baş ağrısı çektikten sonra gerçekten dayanılmaz bir hal aldı. En son iğne yaptırmak istedim. Bu tür iğnelere karşı önceden alerjik reaksiyonum geliştiği için hem de bu iğnenin ölüm riski olduğu için tam teşekküllü bir hastanede yaptırmam gerektiriyor.

Hastanede görevli doktor bey beni kabul edemeyeceklerini, baş ağrım olduğu için evde iğne olmam gerektiğini söyledi. Ben anlattım, 'yıllardır size geliyorum içeri alamıyorsanız bari arabada iğne olayım bir şey olursa hastaneye alırsınız' dedim.

'Hedef göstermek değildi'

Benim bu yaşadığımı anlatmamın sebebi hedef göstermek değildi. İsim bile vermedim. Ama vatandaşlarımızın benzer sıkıntılar çekebileceğini düşünerek bu olaydan söz ettim. Çok daha kritik durumlarda hasta kabul etmemesi telafisi mümkün olmayan durumlara yol açabilir. İzleyicilerim yayın sırasında ve sonrasında aynı durumu yaşadıklarından dolayı yüzlerce mesaj gönderdiler. Ben durum tespiti yapmak isterken aldığım bu kötü yorumlardan dolayı üzgünüm. Ama asıl üzüntüm koskoca sağlık sektörünü hedef almışım gibi gösterilmeye çalışılması. Zaten işleri başlarından aşmış doktorlarımızdan, konuyu tam olarak anlatamadığım için kalbi kırılanlar varsa özür dilerim."