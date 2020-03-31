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Ağrı'da Türkiye-İran doğal gazboru hattında patlama

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran'dan Türkiye'ye gelen doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama ve çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgilere göre, İran'dan Türkiye'ye gelen doğal gaz boru hattının Gürbulak Sınır Kapısı Sarısu mevkisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrası hatta çıkan yangındaki alevlerin yüksekliği çevre köylerden de görüldü.

Yangın sonrası bölgeye gelen güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Doğalgaz boru hattındaki gaz akışının vana kesilerek kapatılması sonrası çıkan yangın söndürüldü.

Güvenlik güçlerinin olayın sebebini araştırdığı belirtildi

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