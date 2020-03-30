Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleri toplandı korona testleri sonuçlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesindeki sağlık kuruluşunda görev yapan bir doktorda Koronavirüs şüphesi yaşanması yeni bir gelişmeyi ortaya çıkardı.

T24’ün edindiği bilgiye göre, TBMM bünyesinde devlet hastanesi statüsünde faaliyet gösteren sağlık merkezinde kulak – burun – boğaz (KBB) uzmanı olarak görev yapan doktorda Koronavirüs şüphesi yaşanması Meclis yönetimini alarma geçirmişti.

Covid-19’daki semptomlardan bazılarını göstermesi nedeniyle izolasyona alınması sonrasına sağlık kurumu yönetimi söz konusu doktorun baktığı hastaları da uyarıp kontrole gelmelerini tavsiye etmişti.

Doktorun KBB uzmanı olması nedeniyle Koronavirüs testlerinin hastalara uygulanmasında görev alması Meclis’teki milletvekilleri ile Kabine üyelerinin durumumu da gündeme getirdi.