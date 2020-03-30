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Survivor'da 2020'de Sercan ve Barış arasında kavga! Acun'dan sert tepki geldi

Survivor dün akşam yeni bölümüyle TV8'de yayımlandı. Geceye Survivor Sercan ve Barışı'ın kavgası damga vurdu. Acun Ilıcalı, konseyde Barış'a söylediği sözler nedeniyle Sercan'a sert çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Meryem'in sakatlığından dolayı yarışmadan diskalifiye olamasının ardından Barış, takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı için Gönüllüler takımına geçti. Survivor'ın dün akşam yayımlanan 31. bölümünde ise Barış ile eski takım arkadaşı Sercan arasında kavga çıktı.

Yarışmanın son bölümünde oyun öncesinde tartışan Barış ile Sercan, dokunulmazlık oyununda da karşılaştı. Dokunulmazlık oyununda skor 6-5 ünlüler lehine iken Sercan ile Barış parkura çıktı.

Barış, oyunu isabetli atışları ile kazandı ve skoru eşitledi. Barış'a oyun kaybeden Sercan çılgına döndü. Sinirlenen Sercan kendine hakim olamayınca küfür ve hakaretler savurdu. Sercan'ı takım arkadaşları zor sakinleştirirken Barış, olayın kaynağını bilmediğini söyledi.

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