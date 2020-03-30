Bakan Soylu'dan 'beni senin düzenin öldürür' diyen şoförle ilgili açıklama geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalından yapılan canlı yayında koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemlere ve bazı sosyal medya paylaşımlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Paylaştığı bir TikTok videsunda “Evde Kal” çağırlarına tepki göstererek “Bizi bu duruma getirmeden önce bizim için bir önlem alın biz de kendi hayatımız için bir önlem alalım. Ha senin lafınla açlıktan kepazelikten ölmüşüz, ha virüsten ölmüşüz” diyen ve bugün gözaltına alınan TIR şoförü Malik Baran Yılmaz hakkında şunları söyledi:

Gariban olup olmadığına, arkasında bir niyet olup olmadığına ben bakarım. Burada, milletimizi tahrik edecek, sürekli olarak hem devletin yaptıklarına hem milletin evde gösterdiği sabıra, tahammüle, bu birlikteliğe sıkıntı düşürebilecek bir paylaşım yapmanın, meseleyi bu şekilde karıştırmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum.