Oyuncu Begüm Kütük ve eşi sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için günlerdir evinde olan Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti, alkış toplayan bir işe girişerek sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı.

Bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, siperliği nasıl yaptıklarını ve bu kararı nasıl aldıklarını anlattı.