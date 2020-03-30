Oyuncu Begüm Kütük ve eşi sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı
Koronavirüs salgını yüzünden evinden çıkmayan oyuncu Begüm Kütük, karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu ile sağlık çalışanları için evini atölyeye çevirerek 3 boyutlu siperlik üretmeye başladı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için günlerdir evinde olan Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti, alkış toplayan bir işe girişerek sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı.
Bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, siperliği nasıl yaptıklarını ve bu kararı nasıl aldıklarını anlattı.