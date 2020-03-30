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Teknik Direktör Ümit Özat Koronavirüse karşı saçını kesip türkü söyledi

Teknik direktör Ümit Özat, corona virüsle mücadelede farkındalık yaratmak için saçlarını kesip şarkı söyledi.

Son olarak Bosna Hersek ekiplerinden Celik Zenica takımını çalıştıran teknik direktör Ümit Özat, corona virüse yakalanarak tedavi altına alınan Rüştü Reçber, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a bir video ile geçmiş olsun dileklerini iletti.

Videoda saçlarını tıraş eden Ümit Özat, ilk defa kendi saçlarını kestiğini belirtirken, bunu corona virüsle mücadelede farkındalık yaratmak adına yaptığını ifade etti.

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