Mine Tugay amuda kalktı! Beren Saat'e nispet etti Instagram yıkıldı

Zalim İstanbul dizisinin Şeniz'i Mine Tugay güzelliğiyle sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Tugay koronavirüs salgını sonrası evine kapandı.

Spor yaptığı anları sosyal medyadan zaman zaman paylaşan Tugay'dan yeni bir paylaşım geldi.