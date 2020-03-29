Mine Tugay amuda kalktı! Beren Saat'e nispet etti Instagram yıkıldı
Başarılı oyuncu Mine Tugay sosyal medya hesabından kendi tarzıyla "evde kal" çağrısında bulundu. Tugay, amuda kalktığı videoyu paylaşınca takipçilerinden binlerce beğeni yağdı.
Zalim İstanbul dizisinin Şeniz'i Mine Tugay güzelliğiyle sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Tugay koronavirüs salgını sonrası evine kapandı.
Spor yaptığı anları sosyal medyadan zaman zaman paylaşan Tugay'dan yeni bir paylaşım geldi.