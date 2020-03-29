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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yurt dıışndaki Türklere seslendi: Evde kalınız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına korona virüs salgını nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı “Güzel ülkemizde tekrar buluşmak, memleket hasretine son vermek için #EvdeKal!” isimli video ile seslendi.

Bakan Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için videolu bir paylaşımda bulundu.

Zor günlerde mecbur kalmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Ana vatandan kilometrelerce uzakta yaşayan vatandaşlarımız.

Zorunlu olmadıkça evden çıkmayınız

Türkiye’deki vatandaşlarımız gibi sizler de bizim için değerlisiniz, önemlisiniz. Lütfen bugünlerde zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayınız. Büyükelçilerimizin, başkonsolosluklarımızın ve yaşadığınız ülkelerdeki yetkililerin yapmış oldukları uyarılara dikkat edin.

Her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de yurt dışındaki misyonlarımızı kendi eviniz gibi hissedin. Herhangi bir konuda bir ihtiyacınız olursa lütfen misyonlarımıza, nöbetçi telefonlarımıza, Ankara’daki 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezimizden bizlere ulaşınız.

Sizlere ana vatandan en derin sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Allah’a emanet olunuz” ifadelerini kullandı.

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