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Yetkililer uyardı vatandaşlar seyyar satıcılardan iç içe alışveriş yaptı

Korona virüse karşı yetkililerden yapılan ‘Evde Kal’ ve ‘Sosyal Mesafe’ uyarısına aldırış etmeyen bazı vatandaşların, köprü altında kurulan seyyar satıcılardan adeta iç içe alışveriş yapması pes dedirtti.

Tüm dünyaya yayılan ve her gün binlerce insanına ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında bakanlıklar ve valilikler bir dizi tedbirler alarak vatandaşlara ‘Evde Kal’ ve ‘Sosyal Mesafe’ konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Bu uyarıları bazı vatandaşlar dikkate alırken, bazıları ise sokağa çıkıyor. Bayrampaşa’daki bir köprü altında seyyar satıcılar tezgah açarak adeta pazar kurdu. Satıcılar bavul ve çantalarla getirdikleri ufak tefek ev aletlerini köprü altında satışa sundu.

Kısa sürede yoldan geçen vatandaşlar köprü altında toplanarak sosyal mesafeye aldırış etmeden dikkatsiz bir şekilde alışveriş yapmaya başladı.

Tezgahların başına toplanan vatandaşların birbirlerine yakın temasta bulunarak hem kendi canlarını hem de taşıyıcı olarak çevresindeki bütün insanların canlarını tehlikeye atmasını aldırış etmemesi yok artık dedirtti.

Virüse karşı ülkemizde de herkese 'evde kal' çağrısı yapılırken, Bayrampaşa'da çekilen bu görüntüler ise pes dedirtti.

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