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Aylık 1 milyon yolcunun kullandığı Esenboğa Havaalanı bomboş kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, uçaklarda iç hat biletlerinin satışlarına geçici süre ara verilmesiyle Esenboğa Havalimanı'nda sessizlik hakim oldu.

Türk Hava Yolları'nın (THY) yurt içi seyahatlerinin valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verildiği duyurulmuştu.

Bunun ardından Esenboğa Havalimanı'nda görevli personel dışında kimsenin olmadığı ve bilet satış noktalarının da kapalı olduğu görüldü.

Görevliler de seyahat için gelen yolculara uçuşlara ara verildiğini bildirdi.

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