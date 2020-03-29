Erkan Petekkaya'dan tatile giren dizilere sert gönderme! Yaşasın soytarılar

Instagram hesabından Gel Dese Aşk ekibiyle sözlerini kendisinin yazdığı "Oy Korona" şarkısının videosunu paylaşan Erkan Petekkaya, "Biz de böyle bir deli ekibiz #oykorona #korona söz müzik e.p .seslendirenler ep ve arkadaşları." notunu düştü.

"Bizde tıpkı sağlık çalışanları market çalışanları güvenlik görevlileri gibi@sizler evde oturun diye işimizin başındayız" diyerek setleri tatil eden diğer dizilere gönderme yapan Erkan Petekkaya, "Bizimde işimiz sizleri eğlendirmek #evdekaltürkiye. Bu zor günlerde bir tebessüm ettiyseniz ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Petakkaya paylaşımını "Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar şükür biz onuncu köydeyiz . Yaşasın soytarılar sevgiler selamlar" cümleleriyle bitirdi.