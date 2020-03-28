60 saniyede bugün (28 Mart 2020)

İşbir Yatak'tan sağlık personellerine yatak ve uyku desteği

Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout Ayet-el Kürsi okudu dinleyenler şok oldu!

Koronavirüsü yenen rektör Sondan Durukanoğlu Feyiz: Eşim ve oğlum da oldu