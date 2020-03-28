GÜNCEL

Rektörün oğlundan koronavirüs tedbiri görüntüleri ilgi çekti

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, koronavirüs nedeniyle evdeki kıyafetleri toplayıp banyoda yıkamaya çalışan 4 yaşındaki oğlu Poyraz Çomaklı'yı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören oğlu Poyraz Çomaklı, geçen hafta evdeki kıyafetleri toplayıp koronavirüs nedeniyle yıkamak istedi. Su sesini duyup, banyoya giren Rektör Çomaklı, cep telefonuyla çektiği oğlunun görüntülerini, sosyal medyada 'En kapsamlı ve samimi virüs temizliği. Su sesine koşunca gördük ki, suyu açmış ve evde ne var ne yok suyun altına atıyor' mesajıyla paylaştı. 

Kısa sürede büyük beğeni toplayan görüntüler çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Görüntülerle ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Çomak, koronavirüsün çocukları panikletmeden anlatılması gerektiğini söyledi. Videoyu masumane bir şekilde espri olması için sosyal medyada paylaştığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Çomak, yaşananları şöyle anlattı:

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye genelinde 372 kişiye koronavirüs nedeniyle adli işlem uygulandı
Bakan Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den çarpıcı yorum!
Karabük'te evinin önüne 'Koronavirüs var girmek yasaktır' yazdı
Bolu karantina yurdundaki görüntüler tepki çekti! Eşyaları karıştırıp devleti aşağıladılar
KKTC'den koronavirüsten ilk ölüm haberi!
Rize Kendirli beldesi neden karantinaya alındı? Başkan canlı yayında açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Prof. Dr. Mustafa Çetiner'den Samsun için korkutan iddia!
Payitaht Abdülhamid 115. bölüm fragmanı
Bakteri ve virüslerle savaşan demirhindi nedir şerbeti nasıl yapılır?
Gel Dese Aşk 4. bölüm 2. fragmanı
Şampiyon 26. bölüm fragmanı
Evde muffin yapmayı denemenin tam zamanı işte tarifi!
Çorum'da yaşlı adam polislerden önce ilaç sonra kendisini evlendirmelerini istedi
Çıtır pişi nasıl yapılır kahvaltıların vazgeçilmezi!