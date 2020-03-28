Rektörün oğlundan koronavirüs tedbiri görüntüleri ilgi çekti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören oğlu Poyraz Çomaklı, geçen hafta evdeki kıyafetleri toplayıp koronavirüs nedeniyle yıkamak istedi. Su sesini duyup, banyoya giren Rektör Çomaklı, cep telefonuyla çektiği oğlunun görüntülerini, sosyal medyada 'En kapsamlı ve samimi virüs temizliği. Su sesine koşunca gördük ki, suyu açmış ve evde ne var ne yok suyun altına atıyor' mesajıyla paylaştı.

Kısa sürede büyük beğeni toplayan görüntüler çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Görüntülerle ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Çomak, koronavirüsün çocukları panikletmeden anlatılması gerektiğini söyledi. Videoyu masumane bir şekilde espri olması için sosyal medyada paylaştığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Çomak, yaşananları şöyle anlattı: