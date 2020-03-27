Metiner'den az katılımlı cuma namazı tepkisi

Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal hayata ilişkin mekanlar gibi manevi hayatın en önemli mekanı olan camiler de kapatılmış, toplu halde kılınan cuma namazları yasaklanmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı 'cuma namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına' Beştepe Millet Cami'nde az katılımlı bir namaz eda etti. Ancak katılım az ve sıkı önlemler alınsa da yasağı delen cuma namazı tartışma yarattı.

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, tepkisini, "Sağlık gerekçesiyle Cuma namazı yasak mı? Yasak... Günlük namazlar için dahi camilerimiz kapalı mı? Kapalı... Bilmeyen de sanır ki Cumhurbaşkanı için açılmış cami. Ne alınan karar ihlal edilmeliydi ne de bu nahoş 'VIP' görüntü canlı yayınla aktarılmalıydı. Çok yazık, çok..." sözleri ile verdi.