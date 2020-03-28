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Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout Ayet-el Kürsi okudu dinleyenler şok oldu!

Seneler önce katıldığı bir yarışma ile adını duyuran Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu. Grout'un videosu sosyal medyada hızla yayıldı ve dinleyenlerinden tam not aldı

2013'te Lübnan'da katıldığı "Turbs Got Talent" adlı yetenek şovu seçimlerinde okuduğu parçayla Arap dünyasında büyük beğeni toplayarak üne kavuşan ve sonrası müziğe ara veren ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Kuran'dan okuduğu ayetle geri döndü. 

Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout, Kuran'dan okuduğu Bakara Suresi'nin 255. Ayeti olan "Âyete'l-kürsî" videosunu sosyal medyadan paylaştı. 

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