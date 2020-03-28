MEDYA

Gel Dese Aşk 4. bölüm 2. fragmanı

Gel Dese Aşk dizisi 4. yeni bölümüyle 29 Mart 2020 Pazar akşamı ATV'de olacak. Gel Dese Aşk'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Gel Dese Aşk 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Gel Dese Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? Gel Dese Aşk 29 Mart 2020 Pazar akşamı ATV'de...

Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüştür. Murat'ın ortağı Barlas'ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından hakaretler eşliğinde kapı dışarı edilir. Şirkette tesadüfen Murat'la tanışır, Bahar. Murat bu hayat dolu kızdan etkilenir. Aşk, Murat'ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenirken iki kadın arasında gelgitler yaşar. İlk aşkı, ilk göz ağrısı, çocuklarının annesi Yasemin'le, ikinci baharı Bahar arasında savrulur, durur.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Vakalar neden il il açıklanmıyor? Bakan Koca açıkladı
Mehmet Metiner'den VIP namaz tepkisi
Erdoğan korovirüs tedbir paketini açıkladı
Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması
ABD'de koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti
New York'ta koronavirüs vakası sayısı bir günde 7 binden fazla artarak 44 bini geçti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şampiyon 26. bölüm fragmanı
Çorum'da yaşlı adam polislerden önce ilaç sonra kendisini evlendirmelerini istedi
Mehmet Beşir Öncel kimdir ölüm sebebi ne koronavirüs mü öldürdü?
Metiner'den az katılımlı cuma namazı tepkisi
Diyanetten az katılımlı cuma namazı
Yapı Kredi Diyarbakır şube müdürü kim koronavirüs iddiası vahim
Fahrettin Koca: Hangi ilde kaç kişinin olduğunu iyi biliyoruz
Evde kendi istediğiniz malzemelerle lahmacun yapımı!