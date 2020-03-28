SAĞLIK

Koronavirüsü yenen rektör Sondan Durukanoğlu Feyiz: Eşim ve oğlum da oldu

Korona virüs testlerinin pozitif çıkması sonucu tedavi altında alınıp, taburcu edilen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Sondan Durukanoglu Feyiz, gençlere seslendi.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Sondan Durukanoğlu Feyiz, kendisinin test sonuçlarının pozitif çıkması sonrası yoğun bakıma kaldırıldı ve bu hastalığı atlattı. 

Korona virüsü yenen rektör Durukanoğlu, gençlere seslendiği bir videoda virüsün hafife alınır yanının olmadığını kaydetti. Eşinin ve oğlunun da virüs testlerinin pozitif çıktığını belirten Profesör şunları anlattı:

-Bu görüntüleri hazırlamanın benim için ne kadar mutluluk olduğunu tahmin edemezsiniz. 13 Mart sabahı yüksek ateş, aşırı üşüme ve titreme ile hastaneye gittim. O gün test yaptırıp kendini evde karantinaya aldım. Test sonucum 18 Mart gece 2.30'da pozitif olarak bildirildi. 3.30'da Haseki Eğitim hastanesine kaldırıldım ve tedavim başladı. Hastalığı yendim evime döndüm. Eşim pozitif çıktı şu an hastanede, bugün yarın taburcu olacak. 22 yaşındaki oğlum da pozitif o da başka bir evde karantinada. İnsanlık büyük bir trajedi yaşıyor. Oğlumda hastalığın emaresi bile yok. Bu sizi hastalığı yenme potansiyeline dönüştürüyor. Sizlerden ricam lütfen yuvanızda kalın. 

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