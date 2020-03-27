GÜNCEL

Diyanetten az katılımlı cuma namazı

Diyanet İşleri Başkanlığı 'cuma namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına' Beştepe Millet Cami'nde az katılımlı bir namaz eda etti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal hayata ilişkin mekanlar gibi manevi hayatın en önemli mekanı olan camiler de kapatılmış, toplu halde kılınan cuma namazları yasaklanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 'cuma namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına' Beştepe Millet Cami'nde az katılımlı bir namaz eda etti.

Ancak katılım az ve sıkı önlemler alınsa da yasağı delen cuma namazı tartışma yarattı.

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